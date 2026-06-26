Опубликовано 26 июня 2026, 17:501 мин.
Honor начала закрытое тестирование MagicOS 11 с эффектом «жидкого стекла»Как у Apple
Honor начала закрытое тестирование прошивки MagicOS 11, построенной на Android 17. Теперь ОС основывается на эффекте «жидкого стекла» (Liquid Glass). Он делает интерфейс полупрозрачным и «текучим».
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Эффект затрагивает практически всё: панель уведомлений, настройки, анимации и навигацию. Интерфейс также реагирует на прикосновения.
Пока обновление доступно только в виде бета-версии для небольшой группы пользователей, в Китае. Участвовать могут владельцы моделей Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air и Magic 8 RSR Porsche Design. Чтобы записаться в тестировщики, нужно заполнить анкету в приложении Honor.