Honor начала закрытое тестирование MagicOS 11 с эффектом «жидкого стекла»

Эффект затрагивает практически всё: панель уведомлений, настройки, анимации и навигацию. Интерфейс также реагирует на прикосновения.

Пока обновление доступно только в виде бета-версии для небольшой группы пользователей, в Китае. Участвовать могут владельцы моделей Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air и Magic 8 RSR Porsche Design. Чтобы записаться в тестировщики, нужно заполнить анкету в приложении Honor.