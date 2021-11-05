Honor научилась производить одно устройство каждые 28,5 секунды

На новом предприятии также будут производиться контроль качества и сертификация продукции. Ещё там же будут работать над технологиями искусственного интеллекта и оборудованием Honor.

Отмечается, что новое предприятие оснащено высокоточными роботами для сборки смартфонов. Они могут с точностью до 75 микрон (толщина человеческого волоса) манипулировать объектами. Кроме того, Honor использует более 600 стандартов качества при производстве.

Напомним, Huawei объявила о продаже бренда Honor в ноябре прошлого года, чтобы избавить его от действия санкций США.