Honor научилась производить одно устройство каждые 28,5 секунды

Телефоны
Сегодня в 20:12
1 мин.
Honor научилась производить одно устройство каждые 28,5 секундыЭто возможно на новом заводе компании
Honor представила свой первый завод после получения независимости от Huawei. Предприятие Intelligent Manufacturing Industrial Park находится в Шэньчжэне. У него на 75% автоматизированна производственная линия — она позволяет производить одно устройство каждые 28,5 секунды.
На новом предприятии также будут производиться контроль качества и сертификация продукции. Ещё там же будут работать над технологиями искусственного интеллекта и оборудованием Honor.
Отмечается, что новое предприятие оснащено высокоточными роботами для сборки смартфонов. Они могут с точностью до 75 микрон (толщина человеческого волоса) манипулировать объектами. Кроме того, Honor использует более 600 стандартов качества при производстве.
Напомним, Huawei объявила о продаже бренда Honor в ноябре прошлого года, чтобы избавить его от действия санкций США.
Источник: GSMArena