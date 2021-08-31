Honor обогнала Apple и Xiaomi по продажам в Китае

Honor продала 4 млн смартфонов в июле, Xiaomi — 3,9 млн, а Apple — 3 млн.

Oppo сохранила лидерство на китайском рынке с показателем 5,6 млн проданных смартфонов. У vivo, которая занимает второе место, насчитывается 5,3 млн. При этом июль 2021 года был не самым впечатляющим для рынка. В стране было выпущено только 26 новых моделей смартфонов, что на 38,1% меньше, чем обычно.

Напомним, Huawei решила продать Honor, чтобы выжить в условиях санкций США.