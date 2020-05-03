Honor объявил «майские скидки» до 5000 рублей

В рамках акции можно купить смартфон Honor 9C со скидкой в две тысячи рублей — за 10 990 рублей. Кроме того, в подарок дают фитнес-браслет Honor Band 5. Также снижение цены коснулось моделей серии Honor 20 — скидки достигают 3000 рублей.

Снижение цены в 5000 рублей Honor предлагает на ноутбуки MagicBook. Модель Honor MagicBook 14 продаётся за 39 990 рублей. Различные носимые устройства: наушники и браслеты тоже участвуют в акции. Например, спортивные наушники Honor Sport Pro получили скидку в 1500 рублей, а значит их можно купить за 3400 рублей вместо 4990.

Остальные предложения акции можно посмотреть тут.