HONOR объявил о коллаборации с российским брендом украшений Sokolov

Получить эксклюзивный бокс можно при покупке смартфона HONOR X8d в фирменных магазинах HONOR на маркетплейсах. После покупки необходимо зарегистрировать устройство, отправив данные на электронную почту службы поддержки HONOR.

HONOR X8d — это доступный смартфон. Главные особенности: батарея 7000 мА·ч с зарядкой 45 Вт, защищенный корпус (IP65) и яркий 6.77-дюймовый AMOLED-экран 120 Гц. Работает на базе Snapdragon 6s 4G Gen 2. Основная камера на 108 Мп.