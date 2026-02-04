HONOR объявил о коллаборации с российским брендом украшений Sokolov

Опубликовано 04 февраля 2026, 18:341 мин.
HONOR объявил о коллаборации с российским брендом украшений SokolovВместе выпустили лимитированный бокс к запуску смартфона HONOR X8d
HONOR совместно с ювелирным брендом Sokolov представила эксклюзивный подарочный бокс, созданный в честь выхода нового смартфона HONOR X8d.
© HONOR / Sokolov
В наборе — элегантный платок, браслет Sokolov с подвеской в виде самолета, а также набор стикеров для оформления смартфона HONOR X8d. Все
Получить эксклюзивный бокс можно при покупке смартфона HONOR X8d в фирменных магазинах HONOR на маркетплейсах. После покупки необходимо зарегистрировать устройство, отправив данные на электронную почту службы поддержки HONOR.
HONOR X8d — это доступный смартфон. Главные особенности: батарея 7000 мА·ч с зарядкой 45 Вт, защищенный корпус (IP65) и яркий 6.77-дюймовый AMOLED-экран 120 Гц. Работает на базе Snapdragon 6s 4G Gen 2. Основная камера на 108 Мп.