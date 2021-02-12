Honor объявил скидки на смартфоны и другие устройства в честь Дня святого Валентина

Honor обещает, что скидки во время распродажи доходят до 14 тысяч рублей. Но это, как обычно, касается только дорогих товаров, в частности ноутбуков.

Что касается смартфонов, то скидки тут куда скромнее. Но сэкономить всё же можно. Можно например получить скидку 3000 рублей на Honor 30 и Honor 30S. При покупке устройство также можно будет выбрать подарки: фитнес-трекеры, наушники и чехлы. Honor 30 Pro+ получил скидку в 4000 рублей. Доступен теперь за 51 тысячу рублей.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.