HONOR объявила ребрендинг. Акцент теперь на ИИ-устройствах

Компания заявляет, что отныне её цель — не выпускать отдельные гаджеты, а создавать целую экосистему устройств с ИИ.

HONOR хвалится, что в первом квартале 2026 года, несмотря на общие рыночные трудности, она выросла на 25% и стала единственным китайским брендом с положительной динамикой.

За год производитель также анонсировал смартфон «нового класса» HONOR Robot Phone, чувствовал победу своего человекоподобного робота в полумарафоне, а также наладил партнёрство с производителем кинооборудования ARRI.