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Опубликовано 23 июля 2026, 16:02
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HONOR объявила ребрендинг. Акцент теперь на ИИ-устройствах

Меняет логотип и позиционирование
HONOR объявила о ребрендинге. У бренда появились новый логотип, более яркий оттенок фирменного синего цвета и новый слоган — «Dare to be» (смел быть).
HONOR объявила ребрендинг. Акцент теперь на ИИ-устройствах

© HONOR

Компания заявляет, что отныне её цель — не выпускать отдельные гаджеты, а создавать целую экосистему устройств с ИИ.

HONOR хвалится, что в первом квартале 2026 года, несмотря на общие рыночные трудности, она выросла на 25% и стала единственным китайским брендом с положительной динамикой.

За год производитель также анонсировал смартфон «нового класса» HONOR Robot Phone, чувствовал победу своего человекоподобного робота в полумарафоне, а также наладил партнёрство с производителем кинооборудования ARRI.

Источник:HONOR
Автор:Максим Многословный
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