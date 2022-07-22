Honor официально объявила об уходе с крупного рынка

Китайский бренд отметил, что работает в стране уже много лет, у него до сих пор есть партнёры и даже открылся родственный бизнес. В компании утверждают, что индийский рынок сохранил прибыльность, но, несмотря на это его планируется покинуть.

На данный момент последний твит от индийского подразделения бренда был сделан 29 марта 2021 года во время крупного фестиваля. Тогда компания выпустила ряд новых продуктов, включая ноутбуки, умные часы, смартфоны и многое другое.

Чжао Мин добавил, что компания по-прежнему стремится выполнять обещания, данные своим клиентам, несмотря на проблемы.