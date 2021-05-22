Honor официально подтвердил модель процессора в следующем флагманском смартфоне

Пресс-служба Honor сообщила о стратегическом партнёрстве с Qualcomm. Утверждается, что в новой платформе Snapdragon используется ряд технологий, разработанных внутри компании Honor.

Китайский бренд уверен, что флагманская серия смартфонов Honor 50 станет ведущим продуктом отрасли благодаря процессору Snapdragon 778G и другим аспектам. Также Honor пообещал, что в грядущей серии Magic будет использоваться премиальный набор микросхем Qualcomm.

По слухам, Honor 50 также получит аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой 67-Вт проводной зарядки, 6,79-дюймовый дисплей частотой обновления 120 Гц и камеру с необычным дизайном.