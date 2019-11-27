Honor отказался от оценки камер своих смартфонов независимыми экспертами

Причина, по которой Honor V30, а также последующие смартфоны бренда не смогут принять участие в тестировании, — стандарты DxOMark. По словам Мина, многие из показателей, на которые ориентируются эксперты при оценке, основаны на аппаратных возможностях устройств. Поэтому баллы растут вместе с техническими характеристиками смартфонов. А Honor V30 в данную парадигму не вписывается. Главный модуль камеры у аппарата, например, позаимствован ещё у Huawei P30 Pro, выпущенного весной. Поэтому упор в Honor V30 сделан на программную составляющую.