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Honor отказался от оценки камер своих смартфонов независимыми экспертами
Речь о DxOMark
Президент суббренда Huawei — Honor — Чжао Мин (Zhao Ming) заявил, что новые смартфоны линейки V30 не примут участие в тестах камеры от DxOMark. Данный ресурс известен среди пользователей мобильных устройств своим независимым рейтингом.
Причина, по которой Honor V30, а также последующие смартфоны бренда не смогут принять участие в тестировании, — стандарты DxOMark. По словам Мина, многие из показателей, на которые ориентируются эксперты при оценке, основаны на аппаратных возможностях устройств. Поэтому баллы растут вместе с техническими характеристиками смартфонов. А Honor V30 в данную парадигму не вписывается. Главный модуль камеры у аппарата, например, позаимствован ещё у Huawei P30 Pro, выпущенного весной. Поэтому упор в Honor V30 сделан на программную составляющую.