Honor поделилась живой фотографией Watch 5 Pro

И показала функцию напоминания

Honor поделилась изображением смарт-часов Watch 5 Pro, среднего по линейке между Watch 5 Ultra и базовой Watch 5. На фото демонстрируется новая функция check-in reminder — уведомление о том, что ваш друг достиг точки назначения или завершил определённое действие.