Опубликовано 01 октября 2025, 19:45
Honor поделилась живой фотографией Watch 5 Pro

И показала функцию напоминания
Honor поделилась изображением смарт-часов Watch 5 Pro, среднего по линейке между Watch 5 Ultra и базовой Watch 5. На фото демонстрируется новая функция check-in reminder — уведомление о том, что ваш друг достиг точки назначения или завершил определённое действие.
© Honor

Функция использует Crescent Window — специальный интерфейс, который уменьшает круглый дисплей часов, оставляя полумесяц вокруг для появления уведомлений.

© Honor

Точная дата полноценного анонса Honor Watch 5 Pro пока не объявлена. Возможно, модель представят вместе с линейкой Honor Magic8 и планшетом Honor Pad 3 Pro 13.3.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
