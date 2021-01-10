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Сегодня 15:10
Honor показал внешность нового флагманского смартфона на рекламном плакате
Honor V40
Honor ещё не представил, но уже начал рекламировать в обычных магазинах грядущий флагманский смартфон Honor V40. Благодаря этому мы увидели внешность устройства.
На фото видно, что Honor V40 получит прямоугольный блок основной камеры. Экран смартфона будет «стекать» на боковые грани. В нём будет вырез под двойную фронтальную камеру. В целом, Honor V40 похож спереди на Huawei Mate 40 Pro. Сзади же дизайн у смартфона другой.
Также на рекламном плакате указано, что Honor V40 оснащён 50-Мп датчиком камеры и экраном с поддержкой отображения 1 млрд оттенков цветов.
Ранее в сети раскрыли другие характеристики Honor V40. Если верить утечке, смартфон получит процессор Dimensity 1000+ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Анонс устройства ожидается 18 января.