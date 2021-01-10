Honor показал внешность нового флагманского смартфона на рекламном плакате

На фото видно, что Honor V40 получит прямоугольный блок основной камеры. Экран смартфона будет «стекать» на боковые грани. В нём будет вырез под двойную фронтальную камеру. В целом, Honor V40 похож спереди на Huawei Mate 40 Pro. Сзади же дизайн у смартфона другой.

Также на рекламном плакате указано, что Honor V40 оснащён 50-Мп датчиком камеры и экраном с поддержкой отображения 1 млрд оттенков цветов.