Honor показала, как снимает перископическая камера на 200 Мп в Magic 8 Pro

Как пишут СМИ, ночные фото на 10-кратном увеличении остаются чёткими даже без штатива. В этом, мол, помогает ИИ и не только.

По данным инсайдеров, камера имеет сенсор 1/1.4 дюйма, объектив с фокусным расстоянием 85 мм, диафрагмой f/2.6 и 3,7-кратный оптический зум с поддержкой 10-кратного гибридного увеличения и оптической стабилизации уровня CIPA. Основная камера получит модуль на 50 Мп (f/1.6, 23 мм), а широкоугольная — тоже 50 Мп.