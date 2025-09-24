Honor показала, как снимает перископическая камера на 200 Мп в Magic 8 Pro

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:251 мин.
Honor показала, как снимает перископическая камера на 200 Мп в Magic 8 ProПримеры фото
Скоро состоится презентация серии Honor Magic 8. Так, компания уже начала делиться деталями о флагманской версии Pro. Главной особенностью станет перископическая телеобъективная камера на 200 Мп. Недавно блогеры опубликовали первые фото, сделанные этой камерой, а также поделились впечатлениями с закрытой презентации технологий Honor, где присутствовал сам глава компании.
© Honor
Отмечается, что за последние два года Honor «значительно улучшила мобильную фотографию», и в более чем 50 слепых тестах её смартфоны побеждали в 90% случаев — особенно в ночных снимках с зумом.
Как пишут СМИ, ночные фото на 10-кратном увеличении остаются чёткими даже без штатива. В этом, мол, помогает ИИ и не только.
По данным инсайдеров, камера имеет сенсор 1/1.4 дюйма, объектив с фокусным расстоянием 85 мм, диафрагмой f/2.6 и 3,7-кратный оптический зум с поддержкой 10-кратного гибридного увеличения и оптической стабилизации уровня CIPA. Основная камера получит модуль на 50 Мп (f/1.6, 23 мм), а широкоугольная — тоже 50 Мп.