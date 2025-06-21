Honor показала складной смартфон Magic V5 в защитном чехле

Пока не во всей красе

Honor на недавнем мероприятии в Китае впервые показала свой будущий складной смартфон Magic V5. Устройство было спрятано в защитный чехол, но его тонкий корпус и плоские металлические грани всё равно были заметны. Толщина корпуса составит менее 8,93 мм — примерно как монета в один юань, а вес — менее 219 граммов, что делает его одним из самых лёгких и тонких среди складных телефонов.