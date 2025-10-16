Honor показала смартфон с выдвижной камерой на «роборуке»

По словам компании, новинка будет использовать технологии ИИ. Хотя подробностей пока немного, известно, что ИИ будет помогать пользователям делать более качественные фото — например, подсказывать, как лучше расположить камеру. К счастью, компания поделилась первыми изображениями устройства.