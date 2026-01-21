Honor показала свой самый тонкий флагман Magic8 Pro Air

Основная камера — 50 МП с сенсором 1/1,3 дюйма и оптической стабилизацией. Для широкоугольной съёмки предусмотрен модуль на 50 МП с углом обзора 112°. Есть перископическая камера 64 МП с 3,2x оптическим зумом.

Другие особенности: защита от воды и пыли IP68/IP69, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатка пальца, поддержка SIM и eSIM.

Цена базовой версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 4 999 юаней (~717 $), топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 5 999 юаней (~860 $). Продажи начнутся 23 января.