Honor показала свой самый тонкий флагман Magic8 Pro Air

Honor показала свой самый тонкий флагман Magic8 Pro AirКомпактный флагман с хорошей камерой
© Honor
Экран OLED с диагональю 6,31 дюйма и узкими рамками 1,08 мм. Корпус выполнен из алюминия с металлическим матовым покрытием, доступен в цветах Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black.
За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9500. Батарея ёмкостью 5 500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт.
Основная камера — 50 МП с сенсором 1/1,3 дюйма и оптической стабилизацией. Для широкоугольной съёмки предусмотрен модуль на 50 МП с углом обзора 112°. Есть перископическая камера 64 МП с 3,2x оптическим зумом.
Другие особенности: защита от воды и пыли IP68/IP69, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатка пальца, поддержка SIM и eSIM.
Цена базовой версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 4 999 юаней (~717 $), топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 5 999 юаней (~860 $). Продажи начнутся 23 января.