Honor показала «звёздную» версию смартфона 600 с «меняющим» цвет корпусом

14 мая 2026
Honor показала «звёздную» версию смартфона 600 с «меняющим» цвет корпусомУникальный дизайн
Honor приоткрыла завесу тайны над третьей моделью в линейке смартфонов 600. К базовой и Pro модели присоединился Star Edition.
Отличие в внешнем виде. Если стандартный Honor 600 и Pro-версия имеют сзади крупный прямоугольный блок с камерами, то Star Edition выглядит иначе. У него горизонтальная полоса с тремя объективами. Один из объективов чуть крупнее двух других.
Кроме того, на задней крышке видны два больших перекрывающихся кольца с узором из звёзд. По словам Honor, этот дизайн символизирует «падающую звезду, которая приносит удачу». Также компания намекает, что задняя часть может менять цвет, переливаясь при движении.
Подробных характеристик Honor 600 Star Edition пока нет.