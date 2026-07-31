Honor полноценно покажет MagicOS 11 на Android 17 уже 6 августа

Опубликовано 31 июля 2026, 20:481 мин.
Honor полноценно покажет MagicOS 11 на Android 17 уже 6 августаЖдать недолго
Honor объявила дату презентации MagicOS 11. Она создана на базе Android 17. Мероприятие «Pioneer Event» пройдет в Китае 6 августа.
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На тизерных изображениях видно, что интерфейс станет более «стеклянным», напоминающим оформление ОС устройств Apple.
Сама Honor обещает, что MagicOS 11 подарит пользователям «яркий, прозрачный и шёлково-плавный» опыт. Компания рекламирует обновление как «полноценная эволюция Android» и говорит о значительных улучшениях в работе системы. Правда или нет — узнаем на релизе
Honor уже запустила программу раннего доступа для владельцев складного Magic V6. Они первыми получили возможность протестировать новую прошивку до официального релиза.