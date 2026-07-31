Honor полноценно покажет MagicOS 11 на Android 17 уже 6 августа

На тизерных изображениях видно, что интерфейс станет более «стеклянным», напоминающим оформление ОС устройств Apple.

Сама Honor обещает, что MagicOS 11 подарит пользователям «яркий, прозрачный и шёлково-плавный» опыт. Компания рекламирует обновление как «полноценная эволюция Android» и говорит о значительных улучшениях в работе системы. Правда или нет — узнаем на релизе

Honor уже запустила программу раннего доступа для владельцев складного Magic V6. Они первыми получили возможность протестировать новую прошивку до официального релиза.