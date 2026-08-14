Телефоны
Опубликовано 14 августа 2026, 06:18
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Honor полноценно представила смартфон с робо-камерой Robot Phone

Танцует и следит
Honor наконец представила свой Robot Phone. Первое, что бросается в глаза — выдвигающаяся камера на подвижном шарнире. Она сделана из титана и может вращаться на все 360 градусов, а также наклоняться в разные стороны.
Honor полноценно представила смартфон с робо-камерой Robot Phone

© Honor

Камера умеет автоматически следить за движущимся объектом и поворачиваться вслед за ним. Есть и управление жестами. Можно, например, показать ладонь, и камера сама выдвинется и сделает снимок. Сама камера двойная, оба сенсора имеют разрешение 200 мегапикселей. В специальном режиме камера может «танцевать» под музыку, кивать и поворачиваться по команде. В будущем компания обещает открыть доступ к управлению для сторонних разработчиков.

Honor полноценно представила смартфон с робо-камерой Robot Phone

© Honor

Остальные характеристики выглядят следующим образом: процессор Snapdragon Elite Gen 5, аккумулятор на 7060 мАч, 6,3-дюймовый экран с пиковой яркостью 6800 нит.

Пока телефон доступен только для заказа в Китае. Около 1480 долларов за версию с 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища и 2075 долларов за 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Продажи стартуют 18 августа.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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