Honor полноценно представила смартфон с робо-камерой Robot Phone

Камера умеет автоматически следить за движущимся объектом и поворачиваться вслед за ним. Есть и управление жестами. Можно, например, показать ладонь, и камера сама выдвинется и сделает снимок. Сама камера двойная, оба сенсора имеют разрешение 200 мегапикселей. В специальном режиме камера может «танцевать» под музыку, кивать и поворачиваться по команде. В будущем компания обещает открыть доступ к управлению для сторонних разработчиков.