Honor пообещала переосмыслить понятие «тонкого флагмана» с Magic 8 Pro Air

Опубликовано 08 января 2026, 22:401 мин.
Honor пообещала переосмыслить понятие «тонкого флагмана» с Magic 8 Pro AirДата запуска — 19 января
Honor официально объявила дату презентации нового смартфона Magic 8 Pro Air. Тончайшая модель будет представлена 19 января.
© Honor
Magic 8 Pro Air позиционируется как ультратонкий флагман. В посте Honor задала вопрос: что значит «Pro в формате Air»? В публикации подчёркивается, что Magic 8 Pro Air должен переосмыслить понятие тонкого флагмана, объединив стильный внешний вид и серьёзную «начинку».
Точное время мероприятия пока не раскрывается. В ближайшие дни компания может показать официальный постер смартфона и раскрыть больше деталей.
Не исключено, что вместе с Magic 8 Pro Air на презентации также покажут и другие модели серии Magic 8, включая Porsche-версию.