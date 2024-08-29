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Опубликовано 29 августа 2024, 20:29
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Honor потроллил Samsung гравировкой на боковой стороне своего складного Magic V3

С помощью извинения
Honor готовится выпустить свой складной телефон Magic V3, претендующий на звание самого тонкого в мире складного устройства. В качестве игривого хода компания выгравировала крошечное извинение из 166 слов на боковой стороне шарнира Magic V3, подшучивая над пользователями Samsung Galaxy Z Fold.
Honor потроллил Samsung гравировкой на боковой стороне своего складного Magic V3

© Honor

При толщине всего 9,2 мм в сложенном состоянии Magic V3 значительно превосходит Galaxy Z Fold 6, толщина которого составляет 12,1 мм.

Извинение гласит:

«Дорогие владельцы Samsung Galaxy Z Fold, мы сожалеем. Мы знаем, что вы были рады купить телефон, который складывается пополам и неловко помещается в карман. Вам обещали будущее, чудо техники, мир безграничной многозадачности и производительности… Мы понимаем. Вы были ранним последователем, первопроходцем, смело отправившимся на неизведанную территорию складных экранов с сомнительной прочностью. Вы заслуживаете лучшего. На самом деле, вы заслуживаете золотой медали».

Эта подколка подчеркивает «мастерство» Honor и призвана привлечь внимание владельцев Galaxy Z Fold. К счастью, микрогравировка не будет присутствовать на моделях, которые вы можете купить в магазине.