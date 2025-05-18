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Опубликовано 18 мая 2025, 20:15
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Honor потроллила Galaxy S25 Edge за его большую толщину

На какие жертвы идут ради тонкости
Honor выступила с провокационной рекламой, сравнив свой складной смартфон Magic V3 с новым флагманом Samsung — Galaxy S25 Edge. Поводом стало заявление Samsung о том, что их смартфон стал самым тонким — всего 5,8 мм.
Honor потроллила Galaxy S25 Edge за его большую толщину

© Honor

Honor в ответ указала, что Magic V3 в разложенном виде ещё тоньше — 4,35 мм. Но главное — компания подчеркнула, что её устройство при этом не жертвует важными характеристиками, как, по её мнению, сделал Samsung.

Так, Galaxy S25 Edge получил батарею на 3900 мАч, а в Magic V3 — на 5150 мАч. Слоган Honor звучит как «Тонкий — без подвоха», намекая, что Samsung пожертвовал автономностью ради внешнего вида.

Хотя сравнение между классическим смартфоном и складным не совсем корректно, подобные маркетинговые баталии становятся всё более частыми.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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