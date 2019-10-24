Honor предлагает выбрать количество камер в новых бюджетных Honor 9X

Первая версия имеет тройную камеру с сенсорами на 48 Мп, 8 Мп (с ультраширокоугольной оптикой) и на 2 Мп (датчик глубины). У второй версии «ультраширика» нет. Фронтальная выдвижная камера и у того, и у другого варианта устройства 16-мегапиксельная.

Для российского рынка Honor оснастил модели 9X процессором Kirin 710F. Экраны у обоих смартфонов одинаковые — диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч. Младшая модель (та что с двумя камерами) поддерживает ещё и бесконтактную оплату посредством NFC-датчика.

Обе версии Honor 9X оснащены 128 ГБ флеш-памяти. В России младшая модель будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и стоить 16 990 рублей. Старшая модель получила такие цены: за 4 ГБ — 16 990 рублей, а за 6 ГБ — 18 990. Продажи начнутся 8 ноября. По предзаказу пользователи получат фитнес-трекер Honor Band 5 в подарок.