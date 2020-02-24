Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе

Honor V30 Pro получил экран диагональю 6,7 дюйма разрешением FHD+. У смартфона есть сдвоенная селфи-камера в вырезе дисплея. Она имеет датчики на 32 Мп и 8 Мп. Основная камера аппарата получила три датчика, один из которых 40-мегапиксельный.

Устройство построено на процессоре Kirin 990 5G. Правда, в России смартфон не будет поддерживать работу с сетями пятого поколения. 5G отключат на программном уровне, чтобы экономить заряд аккумулятора. Ёмкость его, кстати, равна 4100 мАч, поддерживает быструю 40-ваттную проводную зарядку, 27-ваттную беспроводную и 7,5-ваттную обратную зарядку.

В России продажи смартфона начнутся 3 марта. Его стоимость составит 36 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Устройство будет представлено в цветах «голубой океан» и «полночный чёрный».