HONOR представил модный складной смартфон в формате кошелька

«Мы спросили себя, что мы можем добавить в наши смартфоны. Так родился HONOR V Purse», – заявил Чжан на презентации устройства.

Его можно носить как клатч, либо наплечную сумочку. Обои интерактивные, то есть отвечают на ваши прикосновения, либо при наклоне устройства. Открывается он кнопкой, словно настоящий клатч