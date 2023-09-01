HONOR представил первый компактный складной смартфон

Всего 4,7 мм в разложенном состоянии

Складной HONOR Magic V2 наконец вышел за пределы Китая. Компания представила его на своей презентации в Берлине. Этот складной смартфон действительно можно назвать супертонким: толщина корпуса в сложенном виде – 9,9 мм, в разложенном — 4,7 мм.