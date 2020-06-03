Honor представил самый дешёвый в мире смартфон с флагманским процессором
Как сообщают источники, сердцем и идеологической платформой всего смартфона стал новейший фирменный процессор компании — Kirin 990 5G. От стандартной версии Kirin 990, вариант для 5G-сетей отличается более высокими тактовыми частотами. Сегодня это второй по уровню производительности процессор среди доступных для Android-смартфонов — он чуть медленнее, чем продающийся всем желающим производителям Qualcomm Snapdragon 865, но более быстрый в сравнении с Exynos 990, который устанавливается в флагманские смартфоны Samsung Galaxy серии S20 и др. При этом значительно более экономичный в пересчёте на производительность, чем оба конкурента.
Смартфон получил 6,57-дюймовый IPS экран с сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп. Основная камера оснащена двумя модулями — основным с разрешением 40 Мп на базе сенсора Sony IMX600 (также используется в новейшей модели среднего класса, Honor X10), а также дополнительной 8 Мп-камерой с 3x оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Honor Play4 5G также оборудован энергоемким аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой 40 Вт зарядки (с 0% до 70% смартфон заряжается за полчаса), а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Поддержка Google-сервисов, как и в любых других новейших смартфонах Huawei и Honor, отсутствует. Компания оценила новинку в 2899 юаней или же приблизительно в 408 долларов.
При цене в 408 долларов США (примерно 28 тысяч рублей по текущему курсу) это самый дешёвый смартфон в мире с флагманским процессором. Среди смартфонов Huawei и Honor с аналогичным процессором ближайшая модель, Honor View 30 Pro, оценена в 37 тысяч рублей ($530), наиболее дешёвый конкурент на базе Snapdragon 865, OnePlus 8, оценен в 41 тысячу рублей ($595), а флагманы на базе фирменного процессора Exynos 990 от Samsung (серия Galaxy S20) обойдутся, по меньшей мере, в 55 тысяч рублей ($800) в "серой" рознице и 70 тысяч рублей ($1000) у официальных ритейлеров.
Стоит отметить, что Honor Play4 Pro 5G на сегодняшний день в одиночку занял пустующую нишу смартфонов среднего класса с экстремально быстрым процессором. Прежний общепризнанный лидер в этом классе, Xiaomi Pocophone F1, вышел ещё в 2018 году и по современным критериям не дотягивает до флагманского уровня производительности. К тому же Xiaomi отказались от прежнего позиционирования Pocophone как сверхбыстрых смартфонов среднего класса и теперь продают под прежней маркой ребрендинговые модели Redmi. А дебютный смартфон серии Honor Play, который вышел с 2018 году, не выдерживал конкуренции с упомянутой выше моделью Xiaomi из-за, на тот момент, значительного технологического отставания процессоров Kirin от аналогов Snapdragon.
Помимо Honor Play4 5G в новую линейку смартфонов вошла модель под названием Honor Play4 5G. Она, в свою очередь, оборудована 6,81-дюймовым IPS экраном с селфи-камерой на 16 Мп. Работает устройство на базе процессора среднего класса MediaTek Dimensity 800 (аналог Qualcomm Snapdragon 765G) с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, аппарат получил четырехмодульную камеру на 64, 8, 2 и 2 Мп. Стоимость данной модели составила 1999 юаней или же 281 доллар.
Смартфоны также интересны возможностью измерять температуру человеческого тела (и не только) благодаря встроенному ИК-датчику. Поддерживаемый диапазон составляет от -20 до 100 ℃ с точностью до 0,1 ℃.