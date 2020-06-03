Honor представил самый дешёвый в мире смартфон с флагманским процессором

Как сообщают источники, сердцем и идеологической платформой всего смартфона стал новейший фирменный процессор компании — Kirin 990 5G. От стандартной версии Kirin 990, вариант для 5G-сетей отличается более высокими тактовыми частотами. Сегодня это второй по уровню производительности процессор среди доступных для Android-смартфонов — он чуть медленнее, чем продающийся всем желающим производителям Qualcomm Snapdragon 865, но более быстрый в сравнении с Exynos 990, который устанавливается в флагманские смартфоны Samsung Galaxy серии S20 и др. При этом значительно более экономичный в пересчёте на производительность, чем оба конкурента.

Смартфон получил 6,57-дюймовый IPS экран с сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп. Основная камера оснащена двумя модулями — основным с разрешением 40 Мп на базе сенсора Sony IMX600 (также используется в новейшей модели среднего класса, Honor X10), а также дополнительной 8 Мп-камерой с 3x оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Honor Play4 5G также оборудован энергоемким аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой 40 Вт зарядки (с 0% до 70% смартфон заряжается за полчаса), а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Поддержка Google-сервисов, как и в любых других новейших смартфонах Huawei и Honor, отсутствует. Компания оценила новинку в 2899 юаней или же приблизительно в 408 долларов.