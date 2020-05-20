Представлен новый недорогой 5G-смартфон Honor X10

Презентация устройства прошла в Китае. Стало известно, что Honor X10 работает на процессоре HiSilicon Kirin 820 5G. Смартфон оснащён 6,63-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080 × 2400 пикселей. В дисплее аппарата нет никаких вырезов — всё потому, что 16-Мп селфи-камера расположена на выдвижном модуле.

Что касается основной камеры, то она состоит из трёх датчиков: главного 40-Мп, вспомогательных 8-Мп с широкоугольной оптикой и 2-Мп (макрокамера). Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 22,5 Ватт.

Honor X10 предлагается в трёх вариантах: 6 ГБ + 64 ГБ — за $267, 6 ГБ + 128 ГБ — за $309 и 8 ГБ + 128 ГБ — за $337. Это действительно невысокие цены для 5G-смартфона. Когда устройство придёт в Россию, пока неизвестно.