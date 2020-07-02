Honor представил смартфон с самым большим экраном в 2020 году

Honor X10 Max оснастили 7,09-дюймовым дисплеем — такого в 2020 году ни у одной модели бренда ещё не было. Разрешение экрана составило 1080p, а пиковая яркость 780 нит. В дисплее также имеется вырез под фронтальную камеру. Ещё одна интересная особенность смартфона — матрица RGBW, которая позволяет снизить энергопотребление экрана. Кроме того, дисплей не излучает вредный синий свет (415-455 нм) с помощью специального ПО. Частота обновления картинки тут равна всего 60 Гц.

Honor X10 Max работает на процессоре Dimensity 800 5G. Доступны варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащён 48-Мп основной камерой, а также датчиками на 8 Мп и 2 Мп. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Имеется быстрая 22,5-ваттная зарядка. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.

В Китае смартфон оценён в $269 (6 + 64 ГБ), $297 (6 + 128 ГБ) и $354 (8 + 128 ГБ). Когда начнутся его продажи на рынках помимо китайского, пока неизвестно.