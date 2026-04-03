Honor представила недорогие часы Watch X5i с большим экраном

Honor представила недорогие часы Watch X5i с большим экраномИ обновлённый смартфон X70
Что изменилось в Honor X70 Refresh Edition? Не так много, но отличия в следующем:
Новый цвет — «Золотой рассвет».
Свежая прошивка MagicOS 10 на базе Android 16.
Цена выросла на 300 юаней (примерно 44 доллара).
Всё остальное осталось как у обычного X70. 6,8-дюймовый яркий экран, процессор Snapdragon 6 Gen 4, камера на 50 Мп и аккумулятор на 8300 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт. Скорее всего, смартфон останется эксклюзивом для Китая.
Часы Honor Watch X5i
Это недорогие фитнес-часы с 1,97-дюймовым AMOLED-экраном. Поддерживается режим Always-On Display. Часы лёгкие — 41 грамм с ремешком. Защита от воды есть, но слабая. Выдержат брызги, но плавать в них нельзя, пишут СМИ.
Watch X5i умеют отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс и более 100 видов активности. Есть возможность разговаривать по Bluetooth прямо с часов. Заряда хватает до 21 дня обычного использования или до 6 дней с Always-On Display.
Зато стоят часы всего 219 юаней (около 32 долларов).