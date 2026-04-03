Honor представила недорогие часы Watch X5i с большим экраном

Это недорогие фитнес-часы с 1,97-дюймовым AMOLED-экраном. Поддерживается режим Always-On Display. Часы лёгкие — 41 грамм с ремешком. Защита от воды есть, но слабая. Выдержат брызги, но плавать в них нельзя, пишут СМИ.

Watch X5i умеют отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс и более 100 видов активности. Есть возможность разговаривать по Bluetooth прямо с часов. Заряда хватает до 21 дня обычного использования или до 6 дней с Always-On Display.

Зато стоят часы всего 219 юаней (около 32 долларов).