HONOR представила в Европе бюджетный смартфон с аккумулятором на 6500 мА·ч

Опубликовано 08 августа 2025, 16:151 мин.
HONOR представила в Европе бюджетный смартфон с аккумулятором на 6500 мА·чОбновляемся?
Honor выпустила в Европе новый доступный смартфон — HONOR 400 Smart 5G, который выделяется большим аккумулятором. Модель пополнила линейку HONOR 400, в которую уже входят HONOR 400, 400 Pro и 400 Lite.
© HONOR
Смартфон получил 6,77-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ (1610×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 700 нит. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором (f/1.8) и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера.
Главная особенность новинки — аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.
Несмотря на ёмкий аккумулятор, смартфон достаточно лёгкий и тонкий: толщина — 8,39 мм, вес — 189 г. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой Magic UI 9.0.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный