HONOR представила в Европе бюджетный смартфон с аккумулятором на 6500 мА·ч

Смартфон получил 6,77-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ (1610×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 700 нит. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором (f/1.8) и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Главная особенность новинки — аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Несмотря на ёмкий аккумулятор, смартфон достаточно лёгкий и тонкий: толщина — 8,39 мм, вес — 189 г. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой Magic UI 9.0.