Honor представит складной смартфон Magic V5 уже второго июля

Опубликовано 18 июня 2025, 20:291 мин.
Honor представит складной смартфон Magic V5 уже второго июляЧем удивит
Honor подтвердила, что представит свой новый складной смартфон Magic V5 на мероприятии 2 июля в 19:00 по Пекину. Также на презентации расскажут о новых решениях компании в области искусственного интеллекта, но подробностей пока нет.
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Смартфон, известный под кодовым именем «Maybach», получит Snapdragon 8 Elite Leading Edition с тактовой частотой до 4,47 ГГц. Устройство оснастят 7,95-дюймовым складным дисплеем внутри и 6,45-дюймовым внешним экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Honor делает ставку на тонкость корпуса.
Несмотря на компактный корпус, смартфон получит флагманскую камеру: 50 Мп основной модуль с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную камеру и 200 Мп перископ-телеобъектив.
Magic V5 оснастят новой кремниевой батареей ёмкостью до 6100 мАч и поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Также ожидаются боковой сканер отпечатков, поддержка спутниковых сообщений Beidou и четыре цветовых варианта: чёрный, белый, золотой и «Шёлковый путь».