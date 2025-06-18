Honor представит складной смартфон Magic V5 уже второго июля

Смартфон, известный под кодовым именем «Maybach», получит Snapdragon 8 Elite Leading Edition с тактовой частотой до 4,47 ГГц. Устройство оснастят 7,95-дюймовым складным дисплеем внутри и 6,45-дюймовым внешним экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Honor делает ставку на тонкость корпуса.

Несмотря на компактный корпус, смартфон получит флагманскую камеру: 50 Мп основной модуль с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную камеру и 200 Мп перископ-телеобъектив.

Magic V5 оснастят новой кремниевой батареей ёмкостью до 6100 мАч и поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Также ожидаются боковой сканер отпечатков, поддержка спутниковых сообщений Beidou и четыре цветовых варианта: чёрный, белый, золотой и «Шёлковый путь».