Honor представит своего ИИ-помощника YOYO с серией Magic 8

See (Видеть) : анализировать изображения, звуки и окружающую среду с помощью камер, сенсоров и микрофонов.

Memorize (Запоминать) : изучать привычки и предпочтения пользователя, накапливая информацию в памяти для «персонализированных» сервисов.

Execute (Исполнять): применять знания для выполнения команд и помощи в повседневных задачах.

ИИI-помощник будет поддерживать естественные разговоры, «эмоциональное» взаимодействие и «умные» диалоги с пользователем в целом. В Honor Li отметили, что YOYO выведет персонализацию на новый уровень.

Серия Magic 8 дебютирует в четвертом квартале этого года.