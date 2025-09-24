Honor представит своего ИИ-помощника YOYO с серией Magic 8

Опубликовано 24 сентября 2025, 19:201 мин.
Honor представит своего ИИ-помощника YOYO с серией Magic 8Поболтать можно будет
Honor анонсировала нового ИИ-помощника YOYO, который станет частью флагманской серии Magic 8. YOYO будет работать по принципу «See + Memorize + Execute». Подробнее — в материале.
© Honor
-
See (Видеть): анализировать изображения, звуки и окружающую среду с помощью камер, сенсоров и микрофонов.
-
Memorize (Запоминать): изучать привычки и предпочтения пользователя, накапливая информацию в памяти для «персонализированных» сервисов.
-
Execute (Исполнять): применять знания для выполнения команд и помощи в повседневных задачах.
ИИI-помощник будет поддерживать естественные разговоры, «эмоциональное» взаимодействие и «умные» диалоги с пользователем в целом. В Honor Li отметили, что YOYO выведет персонализацию на новый уровень.
Серия Magic 8 дебютирует в четвертом квартале этого года.