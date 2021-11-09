Honor привезла в Россию свои первые флагманские смартфоны с сервисами Google

Младшая же модель линейки Honor 50 Lite отличилась экраном диагональю 6,67 дюйма и камерой с 64-Мп датчиком вместо 108 Мп. У неё тоже есть поддержка 66-Вт адаптера, который зарядит устройство на 40% за 10 минут.

Для всех пользователей Honor 50 компания предлагает онлайн-поддержку в приложении «Мой Honor».

Предзаказы на Honor 50 стартуют с 10 ноября. Стоимость стандартной модели Honor 50 такая:

6 ГБ + 128 ГБ — 34 990 рублей ;

; 8 ГБ + 128 ГБ — 39 990 рублей ;

; 8 ГБ + 256 ГБ — 44 990 рублей.

Модель Honor 50 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) будет стоить 21 990 рублей.