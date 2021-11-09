Honor привезла в Россию свои первые флагманские смартфоны с сервисами Google

Honor привезла в Россию свои первые флагманские смартфоны с сервисами GoogleЛинейку Honor 50
Линейка представлена двумя моделями — Honor 50 и Honor 50 Lite. Стандартная модель получила OLED-экран диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Края дисплея закруглены под 75 градусов. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 778G 5G. Камера устройства имеет четыре датчика изображения: главный на 108 Мп с диафрагмой f/1.9, дополнительные на 8 Мп (ультраширик), на 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддерживает 66-Вт зарядку по проводам. До 70% устройство заряжается за 20 минут, а до 100% — за 45 минут.
У Honor 50 есть любопытная функция «мультивидео». Съёмка при таком режиме ведётся на два объектива одновременно. Алгоритм объединяет видеопоток и аудиопоток, чтобы создать картинку, в которой будет видно и пользователя, снимающего ролик, и сам ролик.
Младшая же модель линейки Honor 50 Lite отличилась экраном диагональю 6,67 дюйма и камерой с 64-Мп датчиком вместо 108 Мп. У неё тоже есть поддержка 66-Вт адаптера, который зарядит устройство на 40% за 10 минут.
Для всех пользователей Honor 50 компания предлагает онлайн-поддержку в приложении «Мой Honor».
Предзаказы на Honor 50 стартуют с 10 ноября. Стоимость стандартной модели Honor 50 такая:
- 6 ГБ + 128 ГБ — 34 990 рублей;
- 8 ГБ + 128 ГБ — 39 990 рублей;
- 8 ГБ + 256 ГБ — 44 990 рублей.
Модель Honor 50 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) будет стоить 21 990 рублей.