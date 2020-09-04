Honor привёз в Россию недорогой смартфон с тройной камерой

Основная камера Honor 20e включает в себя главный модуль на 24 Мп, широкоугольный объектив с углом обзора 120° и датчик глубины. Фронтальная камера тут 8-Мп.

Смартфон оснащён экраном диагональю 6,21 дюйма и разрешением FHD+. В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор Kirin 710F. Есть встроенный накопитель ёмкостью 64 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 3340 мАч.

Есть поддержка разблокировки экрана по лицу, два слота для SIM-карт в сети 4G. Honor 20e предлагается в двух цветах: чёрном и синем. Смартфон уже можно купить на официальном сайте интернет-магазина Honor за 13 990 рублей. Бренд предлагает при покупке подарок на выбор: фитнес-трекер Honor Band 5, спортивные наушники Honor AM66 или портативный аккумулятор Honor AP10.