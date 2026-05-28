Honor признала проблему со скриншотами на смартфонах

Опубликовано 28 мая 2026, 16:381 мин.
Honor признала проблему со скриншотами на смартфонахИ готовит исправление
Владельцы смартфонов Honor недавно пожаловались на неприятную ошибку. При попытке сделать скриншот на экране появлялось сообщение: «Не удалось сделать снимок экрана. Недостаточно места для сохранения». При этом память на устройстве ещё была.
© Honor
Некоторые даже удаляли по несколько гигабайт, но ошибка всё равно возникала. А самое странное: когда люди заходили в галерею, скриншот уже был.
Инженер Honor Цао Гань подтвердил, что проблема существует. Команда MagicOS уже нашла причину и подготовила решение. Сейчас его тестируют, и в ближайшее время исправление выйдет.