Опубликовано 28 мая 2026, 16:38
Honor признала проблему со скриншотами на смартфонах

И готовит исправление
Владельцы смартфонов Honor недавно пожаловались на неприятную ошибку. При попытке сделать скриншот на экране появлялось сообщение: «Не удалось сделать снимок экрана. Недостаточно места для сохранения». При этом память на устройстве ещё была.
Некоторые даже удаляли по несколько гигабайт, но ошибка всё равно возникала. А самое странное: когда люди заходили в галерею, скриншот уже был.

Инженер Honor Цао Гань подтвердил, что проблема существует. Команда MagicOS уже нашла причину и подготовила решение. Сейчас его тестируют, и в ближайшее время исправление выйдет.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
