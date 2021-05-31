Honor прокомментировала слухи об отсутствии лицензии на Android для смартфонов

Утверждалось, что без разрешения от Google бренд Honor испытает трудности с выходом на глобальный рынок. Китайская компания официально ответила на эти слухи. Она заявила, что эти сведения ложные. Honor имеет разрешение на то, чтобы использовать Android в смартфонах.

Ранее глава Honor также сообщал, что поставки чипсетов будут полностью восстановлены в течение пары месяцев. Компания сможет выпустить флагманские устройства линеек Honor Magic и Honor 50 в июне на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G.