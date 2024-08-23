HONOR проверили новый складной смартфон на прочность в стиральной машине

HONOR проверили новый складной смартфон на прочность в стиральной машинеНовые стандарты прочности
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Среди ключевых особенностей Magic V3 — передовая технология шарнира, в котором используется запатентованный стальной сплав с прочностью на разрыв до 2100 МПа. В ходе испытаний на гидравлическом прессе шарнир выдержал давление 1150 кг на гранитную поверхность.
Кроме того, смартфон прошел тест на водонепроницаемость по стандарту IPX8, выдержав «погружение» на длительное время в стиральную машину, и остался целым и полностью работоспособным.
В Magic V3 реализовано несколько интересных функций: новый шарнир включает в себя дополнительный набор точек поворота, повышая стабильность на 1250% по сравнению с предшественником HONOR Magic V2. Задняя панель устройства изготовлена из Super Fiber — материала с прочностью на разрыв 5800 МПа, превосходящего традиционные кевлар и углеродное волокно и при этом более легкого. Внутренний экран покрыт новым ударопрочным материалом, который затвердевает при ударе.