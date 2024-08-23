HONOR проверили новый складной смартфон на прочность в стиральной машине

В Magic V3 реализовано несколько интересных функций: новый шарнир включает в себя дополнительный набор точек поворота, повышая стабильность на 1250% по сравнению с предшественником HONOR Magic V2. Задняя панель устройства изготовлена из Super Fiber — материала с прочностью на разрыв 5800 МПа, превосходящего традиционные кевлар и углеродное волокно и при этом более легкого. Внутренний экран покрыт новым ударопрочным материалом, который затвердевает при ударе.