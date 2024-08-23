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Опубликовано 23 августа 2024, 22:06
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HONOR проверили новый складной смартфон на прочность в стиральной машине

Новые стандарты прочности
На выставке IFA 2024 компания HONOR представит свой складной смартфон Magic V3, который при этом уже устанавливает новые стандарты прочности.
HONOR проверили новый складной смартфон на прочность в стиральной машине

© HONOR

Среди ключевых особенностей Magic V3 — передовая технология шарнира, в котором используется запатентованный стальной сплав с прочностью на разрыв до 2100 МПа. В ходе испытаний на гидравлическом прессе шарнир выдержал давление 1150 кг на гранитную поверхность.

Кроме того, смартфон прошел тест на водонепроницаемость по стандарту IPX8, выдержав «погружение» на длительное время в стиральную машину, и остался целым и полностью работоспособным.

В Magic V3 реализовано несколько интересных функций: новый шарнир включает в себя дополнительный набор точек поворота, повышая стабильность на 1250% по сравнению с предшественником HONOR Magic V2. Задняя панель устройства изготовлена из Super Fiber — материала с прочностью на разрыв 5800 МПа, превосходящего традиционные кевлар и углеродное волокно и при этом более легкого. Внутренний экран покрыт новым ударопрочным материалом, который затвердевает при ударе.

Источник:HONOR
Автор:Максим Многословный
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