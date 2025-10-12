Honor раскрыла подробности телекамеры Magic8 Pro на 200 Мп

Опубликовано 12 октября 2025, 15:001 мин.
Honor раскрыла подробности телекамеры Magic8 Pro на 200 МпЧем хвалится компания
Honor опубликовала новые тизеры смартфона Magic8 Pro, ещё и подробно рассказав о его 200-Мп телекамере. Она оснащена сенсором 1/1.4″, системой обработки изображений AIMAGE Honor Nox Engine, диафрагмой f/2.6 и уникальной стабилизацией CIPA 5.5-stop, которая позволяет снимать без размытия при дрожании рук даже на низкой скорости затвора.
© Honor
Ожидается, что Magic8 Pro и младшая модель Magic8 будут официально представлены 15 октября вместе с новой оболочкой MagicOS 10 на базе Android 16. Смартфон, как пишут СМИ, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Ёмкость аккумулятора составит 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки.
Кроме телекамеры, на задней панели будут ещё две камеры: 50-Мп основная и 50-Мп сверхширокоугольная.