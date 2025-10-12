Honor раскрыла подробности телекамеры Magic8 Pro на 200 Мп

Чем хвалится компания

Honor опубликовала новые тизеры смартфона Magic8 Pro, ещё и подробно рассказав о его 200-Мп телекамере. Она оснащена сенсором 1/1.4″, системой обработки изображений AIMAGE Honor Nox Engine, диафрагмой f/2.6 и уникальной стабилизацией CIPA 5.5-stop, которая позволяет снимать без размытия при дрожании рук даже на низкой скорости затвора.