Honor рассказал, какие процессоры будет ставить в будущие смартфоны

Мин сообщил, что бренд работает в направлении усиления сотрудничества с тайваньской компанией MediaTek. Honor намерен использовать 5G-чипсеты этого производителя в будущих смартфонах.

Стоит отметить, что эта новость поступила после того, как нам стало известно о новых экспортных ограничениях США, которые касаются Huawei. Теперь, производители чипов, использующие американские технологии, должны получить лицензию, прежде чем отправлять продукцию китайской компании. Журналисты предполагают, что эта ситуация заставила Honor присмотреться к тайваньской MediaTek.