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Honor рассказал, какие процессоры будет ставить в будущие смартфоны
Выбор за тайваньским производителем
Суббренд Huawei — Honor — на днях представил новый смартфон среднего уровня X10 5G. После презентации президент суббренда Чжао Мин (Zhao Ming) сделал любопытное заявление. Глава Honor рассказал, какие процессоры будут ставить в будущие смартфоны.
Мин сообщил, что бренд работает в направлении усиления сотрудничества с тайваньской компанией MediaTek. Honor намерен использовать 5G-чипсеты этого производителя в будущих смартфонах.
Стоит отметить, что эта новость поступила после того, как нам стало известно о новых экспортных ограничениях США, которые касаются Huawei. Теперь, производители чипов, использующие американские технологии, должны получить лицензию, прежде чем отправлять продукцию китайской компании. Журналисты предполагают, что эта ситуация заставила Honor присмотреться к тайваньской MediaTek.