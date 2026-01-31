Honor с помощью ИИ усилит защиту данных в смартфонах Magic 9

Речь идёт о так называемой анти-подсматривающей функции. Она использует фронтальную камеру и ИИ, чтобы определить, смотрит ли кто-то на экран смартфона со стороны. Если система замечает посторонний взгляд, телефон может скрыть уведомления, размыть чувствительную информацию или даже заблокировать экран.

Официально Honor пока не подтверждала разработку подобной функции. Однако слухи указывают на то, что компания может представить её вместе с новыми флагманами.