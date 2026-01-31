Honor с помощью ИИ усилит защиту данных в смартфонах Magic 9

Опубликовано 31 января 2026, 18:551 мин.
Honor с помощью ИИ усилит защиту данных в смартфонах Magic 9Инсайдеры сообщают
По информации инсайдера с Weibo, функция защиты экрана от посторонних взглядов, недавно представленная в Huawei Pura 80 Ultra, вызвала большой интерес у покупателей и компаний вроде Samsung и Honor. Вторая, по слухам, работает над новыми функциями безопасности на базе ИИ для будущей серии смартфонов Magic 9
© Honor
Речь идёт о так называемой анти-подсматривающей функции. Она использует фронтальную камеру и ИИ, чтобы определить, смотрит ли кто-то на экран смартфона со стороны. Если система замечает посторонний взгляд, телефон может скрыть уведомления, размыть чувствительную информацию или даже заблокировать экран.
Официально Honor пока не подтверждала разработку подобной функции. Однако слухи указывают на то, что компания может представить её вместе с новыми флагманами.