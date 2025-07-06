Honor стрелял в складной Magic V5 стальными шарами в качестве теста прочности

Несмотря на складную конструкцию, смартфон позиционируется как крайне надёжный. Он оснащён большим 7,95-дюймовым основным экраном LTPO AMOLED и внешним 6,43-дюймовым дисплеем. Внутри — мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной.

Аккумулятор ёмкостью 5820 мАч поддерживает быструю проводную (66 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку. Камеры тоже на высоком уровне: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, телеобъектив на 64 Мп с 3-кратным зумом, широкоугольная на 50 Мп и две фронтальные камеры по 20 Мп.