Телефоны
Опубликовано 06 июля 2025, 20:15
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Honor стрелял в складной Magic V5 стальными шарами в качестве теста прочности

Показала, как прочен складной смартфон Magic V5
Honor опубликовала видео, в котором демонстрирует прочность нового складного смартфона Magic V5. В ролике устройство сначала обливают сильным дождём, имитируя экстремальные погодные условия. Благодаря степени защиты IP59, смартфон выдерживает это испытание без проблем. Затем его замораживают и нагревают до высоких температур — и он продолжает работать.
Honor стрелял в складной Magic V5 стальными шарами в качестве теста прочности

© Honor

Самый необычный момент — по смартфону стреляют стальными шариками. Honor утверждает, что это показывает высокую прочность устройства. Magic V5 спокойно выдерживает удары и остаётся в рабочем состоянии.

Honor стрелял в складной Magic V5 стальными шарами в качестве теста прочности

© Honor

Несмотря на складную конструкцию, смартфон позиционируется как крайне надёжный. Он оснащён большим 7,95-дюймовым основным экраном LTPO AMOLED и внешним 6,43-дюймовым дисплеем. Внутри — мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной.

Аккумулятор ёмкостью 5820 мАч поддерживает быструю проводную (66 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку. Камеры тоже на высоком уровне: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, телеобъектив на 64 Мп с 3-кратным зумом, широкоугольная на 50 Мп и две фронтальные камеры по 20 Мп.