Honor так и не избавился от влияния Huawei в своих смартфонах

По изображениям видно, что Honor X20 получит плоский дисплей с вырезом в экране для двойной фронтальной камеры. Задняя панель смартфона выполнена в стиле Huawei. Блок камеры до боли похож на таковой в Huawei Mate 30 — это круглый модуль с тремя датчиками и вспышкой.

Задняя панель также изогнута. Сканер отпечатков пальцев не виден, что может означать, что он находится под дисплеем или в кнопке питания.