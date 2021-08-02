Honor так и не избавился от влияния Huawei в своих смартфонах

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Сегодня в 17:24
Honor так и не избавился от влияния Huawei в своих смартфонахВыпустит модель с уже знакомым дизайном
В сеть попали «живые» фото нового смартфона Honor X20, и они отчётливо показали, что независимый теперь от Huawei бренд пока не генерирует кардинально новых идей.
По изображениям видно, что Honor X20 получит плоский дисплей с вырезом в экране для двойной фронтальной камеры. Задняя панель смартфона выполнена в стиле Huawei. Блок камеры до боли похож на таковой в Huawei Mate 30 — это круглый модуль с тремя датчиками и вспышкой.
Задняя панель также изогнута. Сканер отпечатков пальцев не виден, что может означать, что он находится под дисплеем или в кнопке питания.
Характеристики Honor X20 пока неизвестны. Ходят слухи, что смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 900.