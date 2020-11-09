Honor устроит акцию с розыгрышем смартфонов за тысячу рублей

Каждый день в этот период в 11:00 по московскому времени Honor будет разыгрывать модели Honor 9X Lite, Honor 30, Honor 8A Prime. Уточнить расписание можно на сайте.

Помимо этого на многие устройства бренда будет действовать скидка. Например, новинка Honor X10 Lite получит скидку 4000 рублей. Флагманский смартфон Honor 30 Pro+ будет продаваться на 10 000 рублей дешевле. В целом, скидки могут достигать 12 тысяч рублей. Столько, например, скинет ноутбук MagicBook Pro.

Также на покупки будут раздавать купоны.