Honor впервые раскрыл подробности о своём главном флагманском смартфоне 2021 года

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Сегодня в 12:54
Honor впервые раскрыл подробности о своём главном флагманском смартфоне 2021 годаMagic 3
Независимый бренд Honor должен представить новые смартфоны серии Magic 3 12 августа. Эти устройства будут одними из первых на разогнанном процессоре Snapdragon 888 Plus. Honor уже начал рекламировать новинки и опубликовал в китайской соцсети Weibo соответствующий ролик.
Благодаря ролику мы узнали, что Magic 3 получит двойную селфи-камеру в вырезе в экране. На видео телефон показан только с фронтальной панели. Можно разглядеть кнопки питания и громкости, а также изогнутое защитное стекло поверх OLED-дисплея.
Согласно ранним утечкам, Honor Magic 3 Pro получит экран диагональю 6,76 дюйма и частотой обновления 120 Гц, батарею на 5000 мАч, поддержку 100-Вт быстрой зарядки по проводу и сервисы Google.