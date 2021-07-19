Honor впервые раскрыл подробности о своём главном флагманском смартфоне 2021 года

Благодаря ролику мы узнали, что Magic 3 получит двойную селфи-камеру в вырезе в экране. На видео телефон показан только с фронтальной панели. Можно разглядеть кнопки питания и громкости, а также изогнутое защитное стекло поверх OLED-дисплея.