Honor впервые выпустил смартфоны среднего класса без фирменного процессора Kirin

Напомним, Honor X10 Max работает на процессоре MediaTek Dimensity 800 5G. Как и Honor 30 Youth Edition. Также смартфон получил 6,5-дюймовый экран разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная камера у аппарата представлена датчиками на 48 Мп, 8 МП и 2 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Его можно полностью зарядить за 90 минут. Honor 30 Youth Edition предлагается в трёх вариантах: 6 + 64 ГБ ($240), 6 + 128 ГБ ($268) и 8 + 128 ГБ ($311).

Стоит отметить, что другие смартфоны серии Honor 30 работают на фирменных процессорах Huawei Kirin. Ранее на сторонних платформах MediaTek компания выпускала только ультрабюджетные устройства.