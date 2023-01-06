Honor втихую выпустила дешёвый смартфон

Honor X7a оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом сверху. Он предлагает частоту обновления 90 Гц. В системе камер у смартфона четыре модуля: основной 50-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макроблок и 2-мегапиксельный датчик глубины. Спереди находится 5-мегапиксельная селфи-камера.

Внутри Honor X7a находится процессор MediaTek Helio G37. Смартфон питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Цена Honor X7a составляет 799 юаней (около 8,4 тысячи рублей по актуальному курсу).