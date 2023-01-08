Honor выпустила ухудшенную и удешевлённую версию Honor 80 Pro

Сзади новый смартфон выглядит почти так же, как и обычная версия. А вот спереди есть различия: у новинки установлен плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с меньшим разрешением 2400x1080 пикселей. В отличие от стандартного 80 Pro, который оснащён двойной фронтальной камерой 50 Мп + 2 Мп, более дешёвая версия получила одну камеру на 32 Мп.

Honor также внесла некоторые изменения в основную камеру: в ней больше нет сверхширокоугольного модуля. Под капотом у нового Honor 80 Pro процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 4800 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Новый Honor 80 Pro с плоским дисплеем стоит 3599 юаней (около 38 тысяч рублей).