Honor выпустит поколение складных смартфонов с обновлённым форм-фактором

По информации инсайдера, Honor работает над новым поколением линейки Magic V. Подробностей пока мало, но ожидается, что компания выберет «новое направление» в дизайне горизонтально складных устройств, пишут СМИ. Это может быть улучшенный механизм складывания, более надёжная и тонкая петля или переработанный блок камер.

Пока Honor сосредоточена на выпуске нескольких моделей среднего класса, включая устройства с улучшенными аккумуляторами.