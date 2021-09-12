Honor выпустит Pro-модель бюджетного смартфона Honor Play 20

Согласно новой информации, смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти. Продаваться он будет в трёх цветах: серебристом, чёрном и белом.

Известно, что Honor Play 20 Pro будет поддерживать только 4G. Цены на него составят около 999-1199 юаней (около 11-14 тысяч рублей).

Напомним, Honor Play 20 оснащается 6,52-дюймовым дисплеем разрешением HD+, процессором Unisoc Tiger T610, камерой с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В России это устройство пока не продаётся.