Honor выпустит Pro-модель бюджетного смартфона Honor Play 20

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Honor выпустит Pro-модель бюджетного смартфона Honor Play 20Она тоже будет недорогой
Ранее в этом году Honor представила недорогой смартфон Honor Play 20 с процессором Unisoc T610. Теперь компания готовит к выходу Pro-модель. Стали известные её ключевые характеристики.
Согласно новой информации, смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти. Продаваться он будет в трёх цветах: серебристом, чёрном и белом.
Известно, что Honor Play 20 Pro будет поддерживать только 4G. Цены на него составят около 999-1199 юаней (около 11-14 тысяч рублей).
Напомним, Honor Play 20 оснащается 6,52-дюймовым дисплеем разрешением HD+, процессором Unisoc Tiger T610, камерой с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В России это устройство пока не продаётся.